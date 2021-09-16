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У Вінниці вчительку підозрюють в розбещенні дитини

У Вінниці вчительку підозрюють в розбещенні дитини

argumenti.ru

Поліція проводить розслідування.

У Вінниці поліція перевіряє заяву про розпусні дії вчительки щодо  малолітньої дитини. 

Про це повідомляє  пресслужба поліції.

До поліції надійшла інформація щодо можливого вчинення у 2018-2019 роках розпусних дій стосовно малолітнього учня вчителькою однієї зі шкіл Вінниці. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Якщо провину вчительки буде доведено, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в американському штаті Техас вчителька зайнялася сексом з 15-річним школярем і опинилася у в'язниці. 

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