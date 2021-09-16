У Вінниці вчительку підозрюють в розбещенні дитини

Поліція проводить розслідування.
У Вінниці поліція перевіряє заяву про розпусні дії вчительки щодо малолітньої дитини.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
До поліції надійшла інформація щодо можливого вчинення у 2018-2019 роках розпусних дій стосовно малолітнього учня вчителькою однієї зі шкіл Вінниці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Якщо провину вчительки буде доведено, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в американському штаті Техас вчителька зайнялася сексом з 15-річним школярем і опинилася у в'язниці.