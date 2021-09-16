В Виннице учительницу подозревают в развращении ребенка

Полиция проводит расследование.
В Виннице полиция проверяет заявление о развратных действиях учительницы в отношении малолетнего ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В полицию поступила информация о возможном совершении в 2018-2019 годах развратных действий в отношении малолетнего ученика учительницей одной из школ Винницы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Если вина учительницы будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в американском штате Техас учительница занялась сексом с 15-летним школьником и оказалась в тюрьме.