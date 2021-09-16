В Україні річки можуть вийти з берегів: де можливі підтоплення

В Україні річки можуть вийти з берегів: де можливі підтоплення

Негода очікується вже на цих вихідних.

В Україні синоптики попередили про збільшення рівня води в річках Львівської та Івано-Франківської області.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Так, 17—19 вересня через сильні дощі може піднятися рівень води в річках басейну Сяну, Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях. У річках Закарпаття рівень може піднятися на 0,3—1,5 метра. На Латориці і в нижній течії Боржави до 2,0 метрів.

“В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС України.

Відзначимо, що в п'ятницю і суботу синоптики прогнозують в Івано-Франківській та Львівській області похмуру погоду та сильний дощ. Повітря прогріється до 16—20 градусів.

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