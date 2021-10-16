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У США засудили перепис населення у Криму

У США засудили перепис населення у Криму

Західні союзники України заявляють – окупанти намагаються легітимізувати анексію

Сполучені Штати Америки висловили засудження щодо проведення так званого Всеросійського перепису в окупованому Криму. У США назвали такі дії спробою РФ підірвати суверенітет України.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", – йдеться в повідомленні.

З заявою, що США засуджують проведення перепису населення в окупованому Криму та Севастополі виступив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

У Міністерстві закордонних справ  України заявили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати анексію півострова.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (дзеркальних дій). Так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь 2014 року... не може слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису... Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у  бюджетному комітеті Верховної Ради ухвалили рішення про виділення коштів на підготовку до перепису населення України, який заплановано на 2023 рік

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