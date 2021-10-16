У США засудили перепис населення у Криму

Західні союзники України заявляють – окупанти намагаються легітимізувати анексію

Сполучені Штати Америки висловили засудження щодо проведення так званого Всеросійського перепису в окупованому Криму. У США назвали такі дії спробою РФ підірвати суверенітет України.

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Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", – йдеться в повідомленні.

З заявою, що США засуджують проведення перепису населення в окупованому Криму та Севастополі виступив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати анексію півострова.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (дзеркальних дій). Так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь 2014 року... не може слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису... Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у бюджетному комітеті Верховної Ради ухвалили рішення про виділення коштів на підготовку до перепису населення України, який заплановано на 2023 рік

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