В США осудили перепись населения в Крыму

Западные союзники Украины заявляют — оккупанты пытаются легитимизировать аннексию.

Соединенные Штаты Америки выразили осуждение по проведению так называемой Всероссийской переписи в оккупированном Крыму. В США назвали такие действия попыткой РФ подорвать суверенитет Украины.

Также читайте ЮНЕСКО продлила мониторинг ситуации в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — говорится в сообщении.

С заявлением, что США осуждают проведение переписи населения в оккупированном Крыму и Севастополе выступил представитель Госдепартамента США Вс Прайс.

The United States condemns Russia's census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и является продолжением попыток легитимизировать аннексию полуострова.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий (зеркальных действий). Так называемый" референдум "в АР Крым и г.. Севастополь 2014 ... не может служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийского переписи ... Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты", — говорится в заявлении.

Напомним, что в бюджетном комитете Верховной Рады приняли решение о выделении средств на подготовку к переписи населения Украины, который запланирован на 2023

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку