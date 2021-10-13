Будут ли высаживать пассажиров без COVID-сертификата из автобуса: обьяснили в Нацполиции

Будут ли высаживать пассажиров без COVID-сертификата из автобуса: обьяснили в Нацполиции

Водители должны контролировать наличие соответствующих "ковидных" документов у пассажиров.

В Украине с 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок на период карантина. Для поездки между регионами нужно иметь тест на коронавирус или COVID-сертификат, которые будут проверять полицейские.

Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева в комментарии РБК-Украина.

Спикер говорит, что полицейские имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей "ковидных" документов. Впрочем, во время рейдов копы не будут высаживать пассажиров без масок и, например, COVID-сертификатов. Протоколы будут составляться на перевозчиков.

"Высаживать с транспорта никого не будут. Будут составлять админпротокол на перевозчика. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", — добавила Рева.

Однако, по ее словам, в городском общественном транспорте все обязательно должны быть в масках. Насчет наполненности, то каждый регион может вводить эти ограничения по своему усмотрению.

Напомним, в Украине с 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок пассажиров между регионами. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

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Новости Украины: кого будут касаться новые правила пассажирских перевозок

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