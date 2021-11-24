Алина Гросу рассекретила, где она живет со своим любимым

Также звезда поразмышляла над собственным домом.
Украинская певица Алина Гросу вместе со своим любимым, актером Романом Полянским, уже давно мечтают о собственном семейном гнездышке.
В комментарии сайта ТСН.ua артистка говорит, что они уже успели съездить, посмотреть на дома. Впрочем, влюбленные начали готовиться к концертам, поэтому покупку жилья пришлось отложить.
"Мы планировали уже покупать дом, смотрели, выбирали. Но потом какое-то время начали планировать концерт. Поэтому на время пришлось отложить этот вопрос", — поделилась Алина.
Также певица рассказала, где она живет с Романом. Алина признается, что с ее родителями они не живут. Влюбленные арендуют дом.
"Мы не с родителями живем. Немножко переросли это все. Но с Романом мы вместе живем. Мы арендуем дом", — рассказала звезда.
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