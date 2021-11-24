Алина Гросу рассекретила, где она живет со своим любимым

Алина Гросу рассекретила, где она живет со своим любимым

Также звезда поразмышляла над собственным домом.

Украинская певица Алина Гросу вместе со своим любимым, актером Романом Полянским, уже давно мечтают о собственном семейном гнездышке.

В комментарии сайта ТСН.ua артистка говорит, что они уже успели съездить, посмотреть на дома. Впрочем, влюбленные начали готовиться к концертам, поэтому покупку жилья пришлось отложить.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

"Мы планировали уже покупать дом, смотрели, выбирали. Но потом какое-то время начали планировать концерт. Поэтому на время пришлось отложить этот вопрос", — поделилась Алина.

Также певица рассказала, где она живет с Романом. Алина признается, что с ее родителями они не живут. Влюбленные арендуют дом.

"Мы не с родителями живем. Немножко переросли это все. Но с Романом мы вместе живем. Мы арендуем дом", — рассказала звезда.

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