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Алина Гросу рассекретила, где она живет со своим любимым

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Алина Гросу рассекретила, где она живет со своим любимым

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Также звезда поразмышляла над собственным домом.

Украинская певица Алина Гросу вместе со своим любимым, актером Романом Полянским, уже давно мечтают о собственном семейном гнездышке.

В комментарии сайта ТСН.ua артистка говорит, что они уже успели съездить, посмотреть на дома. Впрочем, влюбленные начали готовиться к концертам, поэтому покупку жилья пришлось отложить.

Алина Гросу и Роман Полянский / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

"Мы планировали уже покупать дом, смотрели, выбирали. Но потом какое-то время начали планировать концерт. Поэтому на время пришлось отложить этот вопрос", — поделилась Алина.

Также певица рассказала, где она живет с Романом. Алина признается, что с ее родителями они не живут. Влюбленные арендуют дом.

"Мы не с родителями живем. Немножко переросли это все. Но с Романом мы вместе живем. Мы арендуем дом", — рассказала звезда.

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