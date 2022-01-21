Alina Pash стала лауреаткой европейской музыкальной премии MMEA 2022

Певица вошла в пятерку самых перспективных молодых артистов Европы.

Известная украинская певица Alina Pash стала лауреаткой ежегодной премии Music Moves Europe Awards 2022.

Исполнительница получила денежный приз в размере 10 тысяч евро на развитие своей музыкальной карьеры.

Alina Pash получила престижную премию

На своей странице в Instagram знаменитость прокомментировала свою победу. Исполнительница призналась, что она искренне радуется своей победе.

Alina Pash получила престижную премию

"Украина становится все отчетливее видна своими прекрасными сторонами: и талантливыми людьми в разных сферах, и культурой и традициями, и туризмом, и просто готовностью к тому, чтобы двигаться в направлении сознательной жизни и любви в своей стране к своей стране", — прокомментировала свою победа звезды.

Вместе с Алиной премию получили Denise Chaila (Ирландия), ДEVA (Венгрия), Mezerg (Франция), Blanks (Нидерланды). Приз Великого жюри присудили Meskerem Mees (Бельгия), а приз зрительских симпатий достался Ladaniva (Армения).

Alina Pash получила престижную премию

К слову, церемония награждения прошла вчера, 20 января, в Гронингене, Нидерланды.

Напомним, в прошлом году премию получила реперша alyona alyona.

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