Андре Тан удивил, как выглядел в молодости с длинными и кудрявыми волосами

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан удивил, как выглядел в молодости до популярности.

Архивным фото знаменитость поделился в своем Instagram. На фото Андре появился с густой и длинной кудрявой шевелюрой. Улыбающийся Тан держал бокал шампанского в руках.

Оказалось, что именно этот снимок дизайнер опубликовал неспроста. Именно тогда он рискнул запустить собственный бизнес, который стал очень успешным и которому уже исполнилось 22 года.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Кто не рискует, тот не пьет шампанского. 22 года назад я рискнул и создал собственный бренд. Тогда я не мог представить, что у меня будет более 50 магазинов по всей Украине, 350 сотрудников и десятки тысяч поклонников моих творений, но точно в это очень верил! Потому что я очень любил и люблю дело, которым занимаюсь. Я знаю, что я на своем месте и это придает сил из года в год создавать новое и развиваться", — поделился дизайнер.

Также Андре дал совет начинающим. Он отметил, что не нужно бояться рисковать. По его словам, если хотя бы попробовать – это может принести невероятный результат.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Я безгранично благодарен себе 23-летнему, что не побоялся рискнуть. Поэтому, друзья, не бойтесь ошибаться, рисковать, жить эту жизнь! Это приводит к невероятным вещам. И такой вещью в моей жизни стал собственный бренд", — добавил дизайнер.

Отметим, сейчас у Андре Тана нет такой густой шевелюры, которая была раньше, ведь из-за низкого уровня тестостерона волосы начали выпадать. Однако несколько лет назад дизайнер решился на операцию. В Стамбуле знаменитость сделал пересадку волос.

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