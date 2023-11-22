Умер известный украинский актер, звезда сериала "Нюхач-2"

Ушел из жизни известный украинский актер, звезда сериалов " Нюхач-2 " и "Швабра" Александр Крыжановский.

О трагедии на странице в Facebook рассказал сын Заслуженного артиста Украины Владимир. Он сообщил, что жизнь отца унес инфаркт и осложнения, возникшие после:

"Мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни — Театр на Печерске. Дату и время сообщим позже" – написал сын Александра Крыжановского.

Александр Крыжановский

Отметим, что Александр Крыжановский – украинский театральный режиссер, актер, Заслуженный артист Украины. В течение 25 лет был художественным руководителем театра на Печерске.

Александр Крыжановский

Родился актер 13 октября 1957 в Киеве. Многим Александр Крыжановский известен по ролям в таких проектах, как "Возвращение Мухтара", "Нюхач-2", "Несокрушимая", "По законам военного времени", "Швабра".

Напомним, ранее мы писали, что во время концерта известной американской певицы Тейлор Свифт в Бразилии погибла ее 23-летняя поклонница.

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