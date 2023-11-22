Помер відомий український актор, зірка серіалу "Нюхач-2"

Пішов з життя відомий український актор, зірка серіалів "Нюхач-2" та "Швабра" Олександр Крижанівський.

Про трагедію на сторінці у Facebook розповів син Заслуженого артиста України Володимир. Він повідомив, що життя батька забрав інфаркт та ускладення, які виникли після:

"Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя - Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше" – написав син Олександра Крижанівського.

Олександр Крижанівський

Зазначимо, що Олександр Крижанівський - український театральний режисер, актор, Заслужений артист України. Протягом 25 років був художнім керівником театру на Печерську.

Олександр Крижанівський

Народився актор 13 жовтня 1957 року у Києві. Багатьом Олександр Крижанівський відомий за ролями у таких проєктах, як "Повернення Мухтара", "Нюхач-2", "Незламна", "За законами воєнного часу", "Швабра".

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час концерту відомої американської співачки Тейлор Свіфт у Бразилії загинула її 23-річна шанувальниця.

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