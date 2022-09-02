Андрей Бедняков во второй раз станет отцом

Ведущий Андрей Бедняков и его жена, актриса Анастасия Короткая, ждут рождения второго ребенка.

Радостной новостью поделилась любимая знаменитости в своем Instagram. Анастасия опубликовала фото, на котором у нее виднелся кругленький животик.

"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев", — отметила Анастасия.

Фото: nastyakorotkaya/Instagram

Телеведущий уже успел пошутить на эту тему. Он отметил, что вот так оставил любимую саму: "Вот, блин, оставил на пол года.

Также звездные супруги уже и успели поздравить немало знаменитостей:

Поздравляю! (Леся Никитюк)

Вау! Поздравляем! (Юлия Санина)

Красота! (Вера Кекелия).

Напомним, Андрей и Анастасия встречаются с 2008 года. Пара обручилась 31 августа 2014 года. Супруги вместе воспитывают дочь Ксению, которая родилась в 2015 году.

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