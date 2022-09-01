Евгений Кошевой показал, как с женой отвел дочерей в школу

В этом году младшая дочь звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого пошла во второй класс, а старшая — в девятый.

День знаний для украинских школьников из-за войны, которую развязала Россия, выдался не таким, каким бы они хотели его видеть.

Из-за военных действий школы не проводили торжеств, как делают это обычно. Впрочем, шоумен Евгений Кошевой и его жена – Ксения – отвели дочерей в школу.

К слову, Варвара в этом году идет в девятый класс, а Серафима – во второй. Девочки пошли в школу не за границей, а в Украине.

В своем Instagram шоумен показал, как отводил с женой дочерей в школу. На первое сентября Евгений надел вышиванку цвета хаки, Ксения – светлый костюм, Серафима – красное платье, а Варвара – черное в обтяжку.

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"2-й и 9-1 класс. А сентября первое. С Днем знаний", — поздравил поклонников Кошевой.

Напомним, в этом году первое сентября для школьников и студентов будет не таким, каким бы они хотели его видеть. Из-за полномасштабной войны в Украину многие родители вывезли своих детей за границу. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, где и в какой стране будут учиться дочери и сыновья знаменитостей.

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