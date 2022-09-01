Даша Кацурина вместе с Владимиром Дантесом отвела дочь в первый класс

Ресторатор Даша Кацурина и певец Владимир Дантес продолжают подогревать слухи о своем романе.
После развода Владимир Дантес стал больше времени проводить вместе с экс-женой нового бойфренда Нади Дорофеевой- Дашей Кацуриной.
В День знаний исполнитель вместе с бизнесвумен отвели в первый класс дочь Кацуриных, Сашу. Общим видео Даша поделилась в сторис в Instagram.
На первом видео Дантес завтракал и что-то обсуждал вместе с маленькой Александрой.
"Праздничный завтрак", – подписала кадры Кацурина.
После этого Даша и Вова отправились на линейку в школу. По дороге Саша была одета в жилет Дантеса.
"Владимир Дантес прибавил стилю к Сашиной школьной форме. Я очень волнуюсь на этом видео", — подписала сторис Кацурина.
Напомним, что в последнее время Дантес и Кацурина стали проводить все больше времени вместе, не скрывая этого от поклонников. Впрочем, комментировать свои отношения пара не торопится. Недавно певец и бизнесвумен вместе побывали в Польше.
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