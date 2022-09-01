Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Даша Кацурина вместе с Владимиром Дантесом отвела дочь в первый класс

Даша Кацурина вместе с Владимиром Дантесом отвела дочь в первый класс

Дата публикации
Просмотры
3306
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Даша Кацурина вместе с Владимиром Дантесом отвела дочь в первый класс

Ресторатор Даша Кацурина и певец Владимир Дантес продолжают подогревать слухи о своем романе.

После развода Владимир Дантес стал больше времени проводить вместе с экс-женой нового бойфренда Нади Дорофеевой- Дашей Кацуриной.

В День знаний исполнитель вместе с бизнесвумен отвели в первый класс дочь Кацуриных, Сашу. Общим видео Даша поделилась в сторис в Instagram.

На первом видео Дантес завтракал и что-то обсуждал вместе с маленькой Александрой.

"Праздничный завтрак", – подписала кадры Кацурина.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

После этого Даша и Вова отправились на линейку в школу. По дороге Саша была одета в жилет Дантеса.

"Владимир Дантес прибавил стилю к Сашиной школьной форме. Я очень волнуюсь на этом видео", — подписала сторис Кацурина.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, что в последнее время Дантес и Кацурина стали проводить все больше времени вместе, не скрывая этого от поклонников. Впрочем, комментировать свои отношения пара не торопится. Недавно певец и бизнесвумен вместе побывали в Польше.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация