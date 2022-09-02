Андрій Бєдняков вдруге стане батьком

Телеведучий Андрій Бєдняков чекає на поповнення у його родині.
Ведучий Андрій Бєдняков та його дружина, акторка Анастасія Коротка, чекають на народження другої дитини.
Радісною новиною поділилася кохана знаменитості у своєму Instagram. Анастасія опублікувала фото, на якому у неї виднівся кругленький животик.
"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрієві, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось йому сюрприз буде за кілька місяців", - зазначила Анастасія.
Телеведучий вже встиг пожартувати на цю тему. Він зазначив, що ось так залишив кохану саму: "Оце, блін, залишив на пів року".
Також зіркове подружжя вже встигло привітати чимало знаменитостей:
- Вітаю! (Леся Нікітюк)
- Вау! Вітаємо! (Юлія Саніна)
- Краса! (Віра Кекелія).
Нагадаємо, Андрій та Анастасія зустрічалися від 2008 року. Пара побралася 31 серпня 2014 року. Подружжя разом виховує донечку Ксенію, яка народилася 2015 року.
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