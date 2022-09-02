Андрій Бєдняков вдруге стане батьком

Телеведучий Андрій Бєдняков чекає на поповнення у його родині.

Ведучий Андрій Бєдняков та його дружина, акторка Анастасія Коротка, чекають на народження другої дитини.

Радісною новиною поділилася кохана знаменитості у своєму Instagram. Анастасія опублікувала фото, на якому у неї виднівся кругленький животик.

"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрієві, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось йому сюрприз буде за кілька місяців", - зазначила Анастасія.

Фото: nastyakorotkaya/Instagram

Телеведучий вже встиг пожартувати на цю тему. Він зазначив, що ось так залишив кохану саму: "Оце, блін, залишив на пів року".

Також зіркове подружжя вже встигло привітати чимало знаменитостей:

Вітаю! (Леся Нікітюк)

Вау! Вітаємо! (Юлія Саніна)

Краса! (Віра Кекелія).

Нагадаємо, Андрій та Анастасія зустрічалися від 2008 року. Пара побралася 31 серпня 2014 року. Подружжя разом виховує донечку Ксенію, яка народилася 2015 року.

Читайте також: