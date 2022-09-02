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Андрій Бєдняков вдруге стане батьком

Дата публікації
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Андрій Бєдняков вдруге стане батьком

Фото: nastyakorotkaya/Instagram

Телеведучий Андрій Бєдняков чекає на поповнення у його родині.

Ведучий Андрій Бєдняков та його дружина, акторка Анастасія Коротка, чекають на народження другої дитини.

Радісною новиною поділилася кохана знаменитості у своєму Instagram. Анастасія опублікувала фото, на якому у неї виднівся кругленький животик.

"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрієві, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось йому сюрприз буде за кілька місяців", - зазначила Анастасія.

Фото: nastyakorotkaya/Instagram / ©
Фото: nastyakorotkaya/Instagram

Телеведучий вже встиг пожартувати на цю тему. Він зазначив, що ось так залишив кохану саму: "Оце, блін, залишив на пів року".

Також зіркове подружжя вже встигло привітати чимало знаменитостей:

  • Вітаю! (Леся Нікітюк)
  • Вау! Вітаємо! (Юлія Саніна)
  • Краса! (Віра Кекелія).

Нагадаємо, Андрій та Анастасія зустрічалися від 2008 року. Пара побралася 31 серпня 2014 року. Подружжя разом виховує донечку Ксенію, яка народилася 2015 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3175
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