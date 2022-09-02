Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Шахтар" у меншості вирвав перемогу у матчі УПЛ та очолив турнірну таблицю

Дата публікації
Перегляди
358
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Шахтар" у меншості вирвав перемогу у матчі УПЛ та очолив турнірну таблицю

twitter.com/FCShakhtar

У п'ятницю, 2 вересня, в рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) львівський "Рух" приймав донецьких "Шахтар".

Донецький "Шахтар" вирвав перемогу у виїзному матчі УПЛ проти львівського "Руху" - 0:1.

На 35-й хвилині поєдинку "гірники" залишились у меншості - червону карту отримав Михайло Мудрик. Гравець ззаду наступив на ногу Марку Сапузі

Незважаючи на це, "Шахтар" зумів провати оборону суперника та забити гол у ворота Юрія Паньківа. На 78-й хвилині відзначився Юхим Конопля.

  • Тепер "Шахтар" має у своєму активі 7 очок та очолив турнірну таблицю УПЛ. Програвши третій матч на старті сезону, "Рух" перебуває на самому дні чемпіонату.
  • У наступному турі "гірники" вдома зустрінуться з "Чорноморцем", а львівська команда прийматиме луганську "Зорю".

Читайте також:

Єдиний легіонер "Шахтаря" прибув до України та допоможе "гірникам" у наступному матчі УПЛ (відео)

"Шахтар" оголосив про перехід українського ексфутболіста "Севільї" та "Селтіка"

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Повʼязані теми:

Наступна публікація