"Шахтар" у меншості вирвав перемогу у матчі УПЛ та очолив турнірну таблицю

У п'ятницю, 2 вересня, в рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) львівський "Рух" приймав донецьких "Шахтар".

Донецький "Шахтар" вирвав перемогу у виїзному матчі УПЛ проти львівського "Руху" - 0:1 .

На 35-й хвилині поєдинку "гірники" залишились у меншості - червону карту отримав Михайло Мудрик. Гравець ззаду наступив на ногу Марку Сапузі.

Незважаючи на це, "Шахтар" зумів провати оборону суперника та забити гол у ворота Юрія Паньківа. На 78-й хвилині відзначився Юхим Конопля.

Тепер "Шахтар" має у своєму активі 7 очок та очолив турнірну таблицю УПЛ. Програвши третій матч на старті сезону, "Рух" перебуває на самому дні чемпіонату.

У наступному турі "гірники" вдома зустрінуться з "Чорноморцем", а львівська команда прийматиме луганську "Зорю".

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