Анита Луценко в сплошном купальнике игриво попозировала перед зеркалом

Анита Луценко в сплошном купальнике игриво попозировала перед зеркалом

Тренер продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Известная украинская фитнес-тренерка Анита Луценко, которая недавно рассказала, кому из звезд помогала худеть, изрядно взбудоражила внимание поклонников.

В сторис на своей странице в Instagram 37-летняя Луценко поделилась пикантным роликом. Так, звезда игриво попозировала перед зеркалом в ярком розовом сплошном купальнике. Тренер очередной раз продемонстрировала свою идеальную подкачанную фигуру.

Анита Луценко в купальнике / instagram.com/anitasporty

В загорелой Аниты плоский животик, стройные ножки, упругие ягодицы и аппетитный бюст. Волосы звезда соблазнительно закинула на бок.

Напомним, Анита Луценко действительно имеет хорошую физическую форму. Недавно она также демонстрировала это. Звезда поделилась снимком, на котором она в коротких шортиках игриво выпятила упругие ягодицы

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