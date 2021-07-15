Анита Луценко рассказала, кому из звезд помогала худеть

Также тренерша назвала свой самый большой гонорар, который получала за один час занятия.

Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко рассекретила, кому из украинских знаменитостей помогала худеть.

Так, в программе Александры Кучеренко "33 за 3" знаменитость рассказала, что за помощью в борьбе с лишним весом к ней обращались Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Даниэль Салем, Светлана Тарабарова и Эктор Хименес-Браво.

Также тренер назвала свой самый большой гонорар, который получала за один час занятия. Так, один из клиентов заплатил ей 200 долларов. Спортсменка также отметила, что никогда не будет пренебрегать здоровьем клиентов ради денег.

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"Я никогда не сделаю так, что клиентам будет плохо или что-то с их здоровьем будет нехорошо ради денег", — сообщила она.

Также Анита поделилась, что в ее холодильнике всегда есть творог, безлактозное молоко и картофель. А на вопрос, на кого хочет быть похожей внешним видом в свои 70, звезда ответила "Мерил Стрип".

Кроме того, Луценко не исключает вероятность того, что когда-то сделает пластическую операцию: "Если три ребенка и все очень-очень плохо, то, наверное".

Напомним, ранее Анита Луценко вспомнила, как после родов сбросила более 20 килограммов за несколько месяцев. Фитнес-тренерка быстро вернула дородовую форму.

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