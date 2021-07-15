Пошла на работу и не вернулась: в Кривом Роге пропала 17-летняя девушка

Девушка работала в кафе, а после работы дома не появилась.

В Кривом Роге Днепропетровской области без вести пропала 17-летняя девушка. Она пошла на работу на сутки, а оттуда домой не вернулась.

Информацию об исчезновении девушки ТСН.ua подтвердили в Металлургическом районном отделении полиции Кривого Рога.

Отмечается, что пропавшая — Ячмень Екатерина Александровна, 2004 года рождения. О ее исчезновении в полицию сообщила мама девушки.

12 июля этого года в 07:30 Екатерина ушла из дома на работу, и до сегодняшнего дня так и не вернулась.

"Девушка работала в кафе в Долгинцевском районе Кривого Рога посменно. На работе она была, свою смену отработала, а около 19:00 связывалась по телефону с мамой и говорила, что еще работает. Эта информация не подтвердилась. Впоследствии телефон девушки выключился", — рассказали ТСН.ua в полиции.

Отмечается, что девушка ранее уже исчезала.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы длинные темные, карие глаза.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Екатерины Ячмень, просьба сообщить по телефонам: 067-638-07-71 или 102.

Напомним, что в Ивано-Франковской области исчезла 16-летняя жительница города Калуш София Литвинская. Девушка 10 июля около 15:00 ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

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