Анна Тринчер показала, как в лесу боролась с мусором

Анна Тринчер показала, как в лесу боролась с мусором

Звезда помогала убирать лес от мусора.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер присоединилась к борьбе с мусором.

Об этом артистка рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Она вместе с другими волонтерами поехала в лес убирать мусор, который оставили после себя люди.

"Пожалуйста, люди не будьте свиньями! Как так можно... Сами же здесь живете. От увиденного наворачиваются слезы. Просто вывезти мусор в лес", — пожаловалась Анна.

Анна Тринчер присоединилась к борьбе с мусором / instagram.com/annatrincher_official

Действительно, на видео видно, что в лесу очень много разного мусора, который просто выбросили. Он в свою очередь загрязняет окружающую среду и портит эстетичный вид.

Кстати, после того, как они дружно убрали мусор, волонтеры принялись готовить кулеш.

Анна Тринчер присоединилась к борьбе с мусором / instagram.com/annatrincher_official

"Поработала – можно и вкусно поесть", – поделилась знаменитость.

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