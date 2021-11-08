Анна Тринчер показала, как в лесу боролась с мусором

Звезда помогала убирать лес от мусора.
Украинская певица и актриса Анна Тринчер присоединилась к борьбе с мусором.
Об этом артистка рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Она вместе с другими волонтерами поехала в лес убирать мусор, который оставили после себя люди.
"Пожалуйста, люди не будьте свиньями! Как так можно... Сами же здесь живете. От увиденного наворачиваются слезы. Просто вывезти мусор в лес", — пожаловалась Анна.
Действительно, на видео видно, что в лесу очень много разного мусора, который просто выбросили. Он в свою очередь загрязняет окружающую среду и портит эстетичный вид.
Кстати, после того, как они дружно убрали мусор, волонтеры принялись готовить кулеш.
"Поработала – можно и вкусно поесть", – поделилась знаменитость.
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