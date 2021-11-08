Анна Трінчер показала, як в лісі боролася зі сміттям

Анна Трінчер показала, як в лісі боролася зі сміттям

Зірка допомагала прибирати ліс від сміття.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер долучилася до боротьби зі сміттям.

Про це артистка розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Так, вона разом іншими волонтерами поїхала до лісу прибирати сміття, яке залишили після себе люди.

"Будь ласка, люди не будьте свинями! Як так можна… Самі ж тут живете. Від побаченого навертаються сльози. Просто вивезти сміття до лісу", - поскаржилася Анна.

Анна Трінчер долучилася до боротьби зі сміттям / instagram.com/annatrincher_official

Дійсно, на відео видно, що в лісі дуже багато різного сміття, яке просто викинули. Воно своєю чергою забруднює довкілля та псує естетичний вигляд.

До речі, після того, як вони дружно прибрали сміття, волонтери взялися готувати куліш.

Анна Трінчер долучилася до боротьби зі сміттям / instagram.com/annatrincher_official

"Попрацювала – можна й смачно поїсти", - поділилась знаменитість.

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