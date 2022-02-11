Анна Тринчер рассекретила стоимость своего отдыха в Египте

Звезда ездила в отпуск вместе с женихом.
Украинская певица Анна Тринчер недавно летала в Египет вместе со своим женихом, Александром Волошиным.
Там влюбленные наслаждались сказочным отпуском. В частности, Анна и Александр посещали разнообразные вечерние шоу, релаксировали в джакузи, ели вкусную еду. А еще блогеры приобрели экскурсию по морю. Они были вдвоем на яхте и наслаждались морскими пейзажами.
Парочке настолько понравился отдых, что они даже не хотели возвращаться.
"Ужасно не хотелось ехать, ведь в последний день погода была просто вау", — поделилась Анна.
В Instagram-stories Тринчер рассекретила, чтобы восьмидневный отпуск на двоих стоил им 70 тыс гривен.
"Что касается цены на двоих, плюс перелет, то это 70 тыс гривен (восемь ночей). Мы летели по бартеру", — призналась Анна.
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