Анна Тринчер рассекретила стоимость своего отдыха в Египте

Анна Тринчер рассекретила стоимость своего отдыха в Египте

Звезда ездила в отпуск вместе с женихом.

Украинская певица Анна Тринчер недавно летала в Египет вместе со своим женихом, Александром Волошиным.

Там влюбленные наслаждались сказочным отпуском. В частности, Анна и Александр посещали разнообразные вечерние шоу, релаксировали в джакузи, ели вкусную еду. А еще блогеры приобрели экскурсию по морю. Они были вдвоем на яхте и наслаждались морскими пейзажами.

Анна Тринчер рассказала о своем отдыхе в Египте / instagram.com/annatrincher_official

Парочке настолько понравился отдых, что они даже не хотели возвращаться.

"Ужасно не хотелось ехать, ведь в последний день погода была просто вау", — поделилась Анна.

В Instagram-stories Тринчер рассекретила, чтобы восьмидневный отпуск на двоих стоил им 70 тыс гривен.

Анна Тринчер рассказала о своем отдыхе в Египте / instagram.com/annatrincher_official

"Что касается цены на двоих, плюс перелет, то это 70 тыс гривен (восемь ночей). Мы летели по бартеру", — призналась Анна.

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