Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко купили квартиру

Влюбленные живут вместе с тещей.

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян приобрели квартиру.

Сейчас влюбленные вместе с детьми живут в большом доме с тещей, Ниной Митрофановной. Хотя и Арсен говорит, что им комфортно, впрочем, жилье таки приобрели собственное.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / instagram.com/arsen_mirzoian

"Квартиру мы купили, еще не дошли до нее руки, еще ремонт там не делали. Что-то в воздухе веет по настроениям, но я на самом деле говорю, что нам здесь очень комфортно живется, и Нину всегда есть с кем оставить. И самое главное, как на меня, что Нина Митрофановна общается с внучкой. Нина вдыхает в нее новую жизнь. И им так весело, в саду гуляют, ходят", — рассказал Арсен "Зірковому шляху".

Также артист ответил и на интимный вопрос. Певец рассказал, когда они занимаются сексом с Тоней. Как говорит Арсен, во-первых, это можно сделать, когда никого нет дома. Во-вторых, дом большой, потому места достаточно.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / instagram.com/arsen_mirzoian

"Мы занимаемся, когда нет никого дома. А это довольно часто. Такая у нас семья, что кто-то на гастролях, кто-то где-то еще. Это во-первых. Во-вторых, здесь три этажа", — откровенно ответил. Арсен.

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