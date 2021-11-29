Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко купили квартиру

Закохані живуть разом з тещею.

Зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян придбали квартиру.

Так, наразі закохані разом з дітьми живуть у великому будинку з тещею, Ніною Митрофанівною. Хоча й Арсен говорить, що їм комфортно, втім, житло таки придбали власне.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян / instagram.com/arsen_mirzoian

"Квартиру ми купили, ще не дійшли до неї руки, ще ремонт там не робили. Щось у повітрі віє за настроями, але я насправді кажу, що нам тут дуже комфортно живеться, і Ніну завжди є з ким залишити. І найголовніше, як на мене, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою. Ніна вдихає в неї нове життя. І їм так весело, у саду гуляють, ходять", - розповів Арсен "Зірковому шляху".

Також артист відповів й на інтимне запитання. Так, співак розповів, коли вони займаються сексом з Тонею. Як говорить Арсен, по-перше, це можна зробити, коли нікого немає вдома. По-друге, будинок великий, тому місця достатньо.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян / instagram.com/arsen_mirzoian

"Ми займаємося, коли немає нікого вдома. А це досить часто. Така у нас родина, що хтось на гастролях, хтось десь ще. Це по-перше. По-друге, тут три поверхи", - відверто відповів Арсен.

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