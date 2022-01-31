Артур Логай насмешил смешной историей, как сын не узнал его в гриме

Семья артиста приезжала на съемочную площадку сериала "Дом Бобринских".

Сегодня в 21:50 на телеканале 1+1 состоится премьера нового комедийного сериала " Дом Бобринских ".

Накануне премьеры актер, победитель "Танцев со звездами-5" Артур Логай пришел в студию "Сніданку з 1+1", где рассказал, чем будет удивлять сериал.

Артур Логай, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев / https://1plus1.ua/

"Сериал "Дом Бобринских" лично для меня о семейных ценностях, дружбе, любви. Зрители увидят, как граф Андрей Бобринских оказывается в новых для себя реалиях – переносится во времени на 150 лет вперед и живет в семье своих потомков. Ему непонятно, почему они стали именно такими. Он задается вопросом: "Может, я сам делал что-то не так". В наших персонажах каждый зритель сможет узнать себя, посмотреть на проблемы, с которыми сталкивается, под другим углом зрения", — рассказал Артур.

Кроме этого, за кулисами шоу актер поделился довольно забавной историей, как однажды на съемочную площадку пришли его сын Лев та жена Евгения. Мальчик не узнал своего папу в гриме.

Артур Логай в сериале "Дом Бобринских" / https://1plus1.ua/

"Я помню, как мы на улице снимали одну из последних серий "Дома Бобринских" и я увидел, что на площадку приехала машина, похожая на нашу. Это моя жена Женя с Львом сделали утром пиццу и решили меня угостить. У жены из сыном есть традиция — каждое воскресенье они вместе готовят что-то вкусненькое. Так вот, я подхожу к машине, открываю дверь и сын смотрит на меня большими глазами и отклоняется. Я говорю: "Это я", на что Лев спрашивает: "Кто?". Он просто меня не узнал с усами, в одежде из прошлого века. Потом прикоснулся к моим усам и спросил, что это. Я ответил: "Усы". Сын прикладывал палец себе над губой и говорит: "У меня нет "усы", — поделился Логай.

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