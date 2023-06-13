Бабкин с женой получили почетные награды за помощь армии: "Утверждаются на самом высоком уровне"

Певец Сергей Бабкин вместе со своей женой и концертным директором Снежаной получили почетные награды.

Как рассказала музыкант в своем Instagram, во время его концерта в Сумах военные им вручили нагрудные знаки в благодарность за помощь армии во время войны. По словам Сергея, для них с женой это стало полной неожиданностью. Фотографиями и видео с этого торжественного мгновения Бабкин поделился в соцсетях.

"На концерте в Сумах нам со Снежаной вручили нагрудные знаки — почетные знаки отличия 127-й Отдельной бригады Территориальной обороны ІІ степени. Такие награды утверждаются на самом высоком уровне. Это стало приятной неожиданностью. Для меня это честь, потому что это еще одно подтверждение тому, что я все делаю правильно. Вся моя деятельность, все мои концерты направлены на помощь ВСУ", – написал певец.

Сергей Бабкин с женой / Фото: instagram.com/babkin_official

Напомним, недавно Сергей Бабкин рассказал, получает ли его семья социальные выплаты в Германии, где живут их дети.

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