Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тарнавский рассказал о потерях россиян на Таврическом направлении

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
733
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тарнавский рассказал о потерях россиян на Таврическом направлении

Путин ответил, будет ли снова нападать на Киев / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В течение суток подразделения Сил обороны на Таврическом направлении выполнили 1504 огневых задач.

Украинские военные за последние сутки ликвидировали почти четыре роты российских захватчиков, а также уничтожили 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций", — говорится в сообщении.

Он заявил, что в течение последних суток подразделения Сил обороны на Таврическом направлении выполнили 1504 огневых задач. В результате атак враг потерял почти четыре роты солдат.

Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника:

  • вертолет Ка-52,
  • 6 танков,
  • 4 единицы БМП,
  • 3 МТЛБ,
  • гаубицу 2С19 "Мста-С",
  • гаубицу 2А65 "Мста-Б",
  • самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",
  • самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация",
  • зенитный ракетный комплекс "Тор",
  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М2",
  • БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Ласточка-М".

"Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", — добавил Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось, что во многих направлениях и восточного фронта, и в целом линии разграничения наблюдается максимальная динамика, напряжение и концентрация. Враг продолжает активные обстрелы и пытается продвигаться. Однако Силы обороны наносят огромные потери противнику.

Кроме того, мы ранее информировали, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Россияне применили 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских "шахеда" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и по жилым домам в Кривом Роге.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
733
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация