Тарнавский рассказал о потерях россиян на Таврическом направлении

Украинские военные за последние сутки ликвидировали почти четыре роты российских захватчиков, а также уничтожили 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Также читайте В ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций", — говорится в сообщении.

Он заявил, что в течение последних суток подразделения Сил обороны на Таврическом направлении выполнили 1504 огневых задач. В результате атак враг потерял почти четыре роты солдат.

Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника:

вертолет Ка-52,

6 танков,

4 единицы БМП,

3 МТЛБ,

гаубицу 2С19 "Мста-С",

гаубицу 2А65 "Мста-Б",

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",

самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация",

зенитный ракетный комплекс "Тор",

зенитный ракетный комплекс "Бук-М2",

БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Ласточка-М".

"Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", — добавил Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось, что во многих направлениях и восточного фронта, и в целом линии разграничения наблюдается максимальная динамика, напряжение и концентрация. Враг продолжает активные обстрелы и пытается продвигаться. Однако Силы обороны наносят огромные потери противнику.

Кроме того, мы ранее информировали, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Россияне применили 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских "шахеда" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и по жилым домам в Кривом Роге.

Читайте также: