Тарнавский рассказал о потерях россиян на Таврическом направлении

В течение суток подразделения Сил обороны на Таврическом направлении выполнили 1504 огневых задач.
Украинские военные за последние сутки ликвидировали почти четыре роты российских захватчиков, а также уничтожили 4 единицы БМП и 6 танков россиян.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций", — говорится в сообщении.
Он заявил, что в течение последних суток подразделения Сил обороны на Таврическом направлении выполнили 1504 огневых задач. В результате атак враг потерял почти четыре роты солдат.
Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника:
- вертолет Ка-52,
- 6 танков,
- 4 единицы БМП,
- 3 МТЛБ,
- гаубицу 2С19 "Мста-С",
- гаубицу 2А65 "Мста-Б",
- самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",
- самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация",
- зенитный ракетный комплекс "Тор",
- зенитный ракетный комплекс "Бук-М2",
- БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Ласточка-М".
"Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", — добавил Тарнавский.
Напомним, ранее сообщалось, что во многих направлениях и восточного фронта, и в целом линии разграничения наблюдается максимальная динамика, напряжение и концентрация. Враг продолжает активные обстрелы и пытается продвигаться. Однако Силы обороны наносят огромные потери противнику.
Кроме того, мы ранее информировали, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Россияне применили 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских "шахеда" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и по жилым домам в Кривом Роге.
Читайте также: