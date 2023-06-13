Путин назвал настоящую цель войны: у Зеленского рассказали, чего хочет диктатор от Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что во время встречи с пропагандистами безумный диктатор Путин озвучил единственную цель России в войне против Украины. Страна-террорист хочет уничтожить нашу промышленность и создать из Украины "серую зону".

Об этом он написал в Twitter.

"Следите за руками... Традиционными некрофильскими шутками за столом с "Z-пропагандистами" о войне в Украине Путин откровенно заявляет о своей единственной цели: деиндустриализации Украины (уничтожении инфраструктурных и энергетических объектов) и создании серой, "санитарной" (загрязненной, непригодной для жизни зоны)", — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что оккупированную часть Украины Россия хочет уничтожить, а неоккупированную постоянно обстреливать ракетами.

"Читаем по губам: "У нас нет возможности захватить всю Украину, поэтому взорвали Каховскую ГЭС и не собираемся останавливаться. Будем взрывать всю оккупированную территорию и атаковать ракетами всю неоккупированную". "Каховское признание" – не иначе. Время МКС объявлять ордер на арест 2.0", — подчеркнул он.

Напомним, Путин пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России.

Также Путин обозвал украинцев "придурками" и похвастался ракетными ударами по энергосистеме.

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