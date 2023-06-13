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Путин назвал настоящую цель войны: у Зеленского рассказали, чего хочет диктатор от Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Путин назвал настоящую цель войны: у Зеленского рассказали, чего хочет диктатор от Украины

Михаил Подоляк рассказал, чего Путин хочет от Украины

Маразматик Путин хочет сделать Украину непригодной для жизни.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что во время встречи с пропагандистами безумный диктатор Путин озвучил единственную цель России в войне против Украины. Страна-террорист хочет уничтожить нашу промышленность и создать из Украины "серую зону".

Об этом он написал в Twitter.

"Следите за руками... Традиционными некрофильскими шутками за столом с "Z-пропагандистами" о войне в Украине Путин откровенно заявляет о своей единственной цели: деиндустриализации Украины (уничтожении инфраструктурных и энергетических объектов) и создании серой, "санитарной" (загрязненной, непригодной для жизни зоны)", — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что оккупированную часть Украины Россия хочет уничтожить, а неоккупированную постоянно обстреливать ракетами.

"Читаем по губам: "У нас нет возможности захватить всю Украину, поэтому взорвали Каховскую ГЭС и не собираемся останавливаться. Будем взрывать всю оккупированную территорию и атаковать ракетами всю неоккупированную". "Каховское признание" – не иначе. Время МКС объявлять ордер на арест 2.0", — подчеркнул он.

Напомним, Путин пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России.

Также Путин обозвал украинцев "придурками" и похвастался ракетными ударами по энергосистеме.

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Дата публикации
Просмотры
4935
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