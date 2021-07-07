Беременная Осадчая умилила снимком с подросшим сыном

Ведущая показала, как отдыхала с мальчиком у реки.

Украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая вскоре родит третьего ребенка, показала, как проводила время с младшим сыном от Юрия Горбунова.

В день Ивана Купала знаменитость вместе с потомком Ивасиком сиганула отдыхать к реке. В фотоблоге ведущая "Світського життя" опубликовала фотографию, на которой в рубашке и купальнике появилась с мальчиком в водоеме. Катя сорвала водяную лилию и вручила растение сыну.

instagram.com/kosadcha

"С праздником Ивана Купала! А нашего Ивасика с именинами. Как говорит Иван — праздник Ивана купался, а купаться Ивасик любит", — поделилась знаменитость.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям 4-летнего мальчика: "С именинником вас, Катя. Счастья и радости малышу и его прекрасным родителям".

Напомним, недавно беременная Екатерина Осадчая в обтягивающем платье и на каблуках показала большой живот. Ведущая показала, как изменилась ее фигура.

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