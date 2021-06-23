Дарья Квиткова рассказала, как чувствует себя на последних неделях беременности

Блогерша призналась, что еле двигается.

Жена экс "Холостяка" Никиты Добрынина Дарья Квиткова, которая недавно вместе с мужем отпраздновала первую годовщину свадьбы, рассказала о своем самочувствии на последнем месяце беременности.

На странице в Instagram девушка разместила серию элегантных фотографий с фотосессии, на которой она позирует вместе с мужем в стильных черных нарядах. Так, в заметке под снимками, Квиткова поделилась с поклонниками как себя чувствует и рассказала о последних приготовлениях к рождению первенца.

"Сегодня ровно 37 недель мы в ожидании нашего сына. Договариваемся с ним, чтобы встреча состоялась после переезда в дом. У нас почти все готово", — написала звезда.

Для просмотра фото листайте вправо.

"Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов, стараюсь лишний раз в зеркало не смотреть. Радуюсь, что все пошло не в лицо, а в попу и ноги. Двигаюсь медленно и кряхчу", — отметила блогерша.

Также Дарья рассказала, что не боится рожать, но очень нервничает. Девушка добавила, что пытается себя контролировать.

Напомним, недавно беременная Дарья Квиткова полностью обнажилась для стильной фотосессии. В своем фотоблоге жена шоумена поделилась чувственным видео.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку