Даша Астафьева вспомнила, как над ней раньше издевались

Даша Астафьева вспомнила, как над ней раньше издевались

Артистку называли "рябой" и "конопэ".

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно устраивала эффектную фотосессию, откровенно рассказала, как над ней раньше смеялись.

Так, звезда страдала из-за своих веснушек. Она призналась, что раньше ее называли "рябой" и "конопэ", а иногда даже спрашивали: "на тебе что, мухи посидели?».

"Я долго стеснялась своих веснушек. Я чувствовала себя не такой, как все остальные. Они мне казались грязными и некрасивыми. С меня часто смеялись", — рассказала Даша.

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Одно время исполнительница даже хотела избавиться от веснушек, но не смогла этого сделать. Однако, она приняла себя и полюбила свои метки на лице, и советует это сделать каждому.

"Возлюби веснушки свои, и весь мир тебе улыбнется", — сообщила артистка.

Трудно представить, что Даша Астафьева имела какие-то комплексы. Ведь у нее хорошая внешность и стройная фигура, которую она часто демонстрирует. Недавно звезда поделилась фотографией, на которой соблазнительно позировала в сплошном купальнике.

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