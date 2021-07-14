Дерзкая Ани Лорак в мини-платье похвасталась стройными ногами

Артистка продемонстрировала один из образов.

Певица Ани Лорак, которая недавно дразнила фанов изгибами тела в обтягивающем костюме, вновь продемонстрировала безупречную физическую форму.

На этот раз знаменитость похвасталась стройными ногами в концертном мини-платье. Глубокий вырез наряда артистки серебристого цвета также выгодно подчеркнул ее аппетитный бюст.

instagram.com/anilorak

Образ исполнительница дополнила босоножками на каблуках и длинными серебристыми сережками. Как сообщила Лорак, в таком виде она дала концерт в "любимом Питере". Также певица сообщила, что сейчас работает над новым альбомом и осенью порадует поклонников новыми песнями.

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Напомним, что не так давно Ани Лорак приезжала в Киев. В украинской столице артистка готовила для фанов "что-то очень интересное", однако что именно — не сообщила.

Отметим, что в ноябре 2017 года Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". Это стало настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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