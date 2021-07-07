Ани Лорак прогулялась по Киеву в обтягивающем черном платье

Артистка прилетела в столицу Украины.

Певица Ани Лорак, которая в марте в центре Киева устроила фотосет, снова посетила украинскую столицу.

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О визите в город исполнительница сообщила в Instagram. Лорак заинтриговала, что в Киеве готовит "нечто очень интересное" для фанатов, однако что именно держит в тайне. В перерыве между работой артистка не утратила возможности прогуляться по столице.

Так, в Instagram Лорак разместила кадр, на котором в длинном черном обтягивающем платье изображена в центре Киева. Образ Ани дополнила очками и черными босоножками. В руках певица держит черный пакет — вероятно возвращалась с шопинга.

instagram.com/anilorak

"Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" — поинтересовалась артистка.

Некоторые из фанов предположили, что Ани Лорак может появиться на фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Хотя в афишах и лайнапе артистка не указана.

Напомним, что в ноябре 2017 года Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". Это стало настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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