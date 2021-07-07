В Польше после аварии вертолета в больнице остаются трое украинцев

В Польше после аварии вертолета в больнице остаются трое украинцев

Их жизни ничего не угрожает.

Трое украинцев, попавших в аварию вертолета в Польше, находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет в среду, 7 июля, "РБК-Украина".

По его словам, в результате падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров.

"Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Консульство Украины в Гданьске предоставляет гражданам необходимую консульскую помощь, взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссией Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения, поддерживает контакт с больницей", — сказали в МИД.

Напомним, в Польше утром 6 июля вертолет с гражданами Украины на борту упал в воду. Известно, что вертолет упал почти сразу после взлета из-за того, что у него начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в озеро Талты. Судно полностью затонуло. Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели спасатели.

Двое украинцев оказались в больнице в Польше после падения вертолета в озеро Талты

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