По шею в воде: в Днепре девушка на пешеходном переходе провалилась под землю

По шею в воде: в Днепре девушка на пешеходном переходе провалилась под землю

Место провала впоследствии ограничили коммунальщики.

В центре Днепра девушка переходила дорогу и вдруг провалился под землю вместе с тротуарной плиткой.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось около 14:20 в районе Екатеринославского бульвара. Там в начале пешеходного перехода со стороны аллеи произошел аварийный прорыв трубы. Из-за чего тротуар и проезжую часть заливала вода.

Девушка пыталась перепрыгнуть лужу, однако в какой-то момент буквально ушла под землю вместе с тротуарной плиткой. Коммунальщики на тот момент еще не успели ограничить место прорыва трубы.

Работники КП помогли местной жительнице подняться на поверхность, а также "выловили" ее мобильный телефон.

Впоследствии, когда коммунальщики откачали воду, обнаружили, что подтопление размыло грунт под проезжей частью. Поэтому проезд по проспекту Яворницкого в сторону памятника Славы сейчас ограничен.

Напомним, что в Днепре сильный ливень смыл часть набережной. "Поплыла" пешеходная зона в районе Монастырского острова.

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