По шею в воде: в Днепре девушка на пешеходном переходе провалилась под землю

Место провала впоследствии ограничили коммунальщики.
В центре Днепра девушка переходила дорогу и вдруг провалился под землю вместе с тротуарной плиткой.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось около 14:20 в районе Екатеринославского бульвара. Там в начале пешеходного перехода со стороны аллеи произошел аварийный прорыв трубы. Из-за чего тротуар и проезжую часть заливала вода.
Девушка пыталась перепрыгнуть лужу, однако в какой-то момент буквально ушла под землю вместе с тротуарной плиткой. Коммунальщики на тот момент еще не успели ограничить место прорыва трубы.
Работники КП помогли местной жительнице подняться на поверхность, а также "выловили" ее мобильный телефон.
Впоследствии, когда коммунальщики откачали воду, обнаружили, что подтопление размыло грунт под проезжей частью. Поэтому проезд по проспекту Яворницкого в сторону памятника Славы сейчас ограничен.
Напомним, что в Днепре сильный ливень смыл часть набережной. "Поплыла" пешеходная зона в районе Монастырского острова.