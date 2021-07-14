Названы лучшие подержанные модели Renault в Украине: какова их цена

Топовые варианты этой марки никогда не доходили до нашего рынка.

Составлен список лучших подержанных моделей Renault в Украине.

Так, первым в рейтинге автомобилей этой марки идет Renault Megane четвертого поколения. У нее есть все: привлекательная внешность, комфорт, достаточно вместительный салон и незначительный расход топлива.

Group Renault

Жителям Евросоюза на выбор было предложено множество доступных видов двигателей, как дизельных, так и бензиновых. У нас же, чаще всего можно встретить дизельную версию с двигателем на 110 лошадиных сил. Объем такого агрегата составляет 1,5 литра.

Коробки бывают и механические, и автоматические (6-ступенчатый робот). Если вы рассчитываете приобрести пятилетнее авто, то приготовьтесь отдать около 12-15 тысяч долларов. За такую сумму вы сможете приобрести машину с пробегом в пределах 100 тысяч километров.

Далее идет Renault Talisman. Это уже D-класс. Можно встретить 2 типа кузовов: универсал и седан. Первые встречаются чаще, поскольку они более практичны. Привод у таких авто передний. Вариаций двигателей три:

1,5 л. — 110 "лошадей";

1,6 — 130 л.с.;

1,6 -160 л.с.

Все это дизельные агрегаты. Цена на такой, тех же лет выпуска (2015-2016), несколько выше. Она начинается от 14 тысяч долларов за хороший экземпляр.

Замыкает этот список Renault Scenic. Для семейного человека — идеальный автомобиль.

Его стоимость находится в пределах 11-13 тысяч долларов. Самый популярный двигатель в Украине 1.5 дизель. Эта модель выпускалась с двумя видами коробки переключения передач: механическая и "автомат".

Ранее рассказывалось о том, что на украинский рынок вышел новый кроссовер Renault Captur.

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