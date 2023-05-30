Дизайнер Катя Сильченко впервые рассказала о знакомстве со своим женихом

Украинская дизайнер Катя Сильченко совсем скоро планирует выйти замуж за своего избранника, ивент-мейкера Сергея "Картину" Неклеву.

Долгое время знаменитость не афишировала свои отношения с бойфрендом, однако после его признания стала чаще делиться общим контентом. Так, в сторис в Instagram Катя впервые рассказала, как познакомилась с Сергеем.

По словам дизайнера, все произошло во время столичного инвента "Кураж". Катя посетила лекцию Сергея и почти сразу почувствовала, что между ними есть "химия".

Катя Сильченко

"Однажды я пришла именно на лекцию, села и слушаю, было очень интересно. И потом я чувствую, как внутри начинает все теплеть, я становлюсь такой мягкой и меня ведет. И я думаю: "F*ck, неужели это он ? Неужели это этот чувак, на которого у меня сработала химия?", – поделилась личным Сильченко.

Катя Сильченко с любимым / Фото: jetsetter.ua

Напомним, что о своих отношениях Катя и Сергей объявили в символическую дату, а именно в День влюбленных, 14 февраля 2022 года. В ноябре того же года дизайнер объявила, что они с любимым обручились.

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