Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО за работу и призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу, поскольку из-за атак России есть жертвы.

Об этом он сказал 30 мая во время своего обращения.

Зеленский поблагодарил силы ПВО и Воздушные силы ВСУ за отражение атаки иранских дронов.

"Снова и снова спасибо нашим воинам за каждый сбитый "шахед", за каждую сбитую российскую ракету. Потому что это всегда – спасенные жизни людей, всегда спасенная инфраструктура. Второе – к сожалению, были попадания, к сожалению, были падения обломков с соответствующими последствиями, к сожалению, были потери… Мои соболезнования!" – сказал он.

Президент подчеркнул, что важно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не относиться к этому легкомысленно.

"Очень и очень важно учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно. И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные громады, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц, и конкретная ответственность", – подчеркнул Зеленский.

Украинские власти продолжают консолидацию партнеров для того, чтобы украинская ПВО стала максимально эффективной.

"Российский террор должен проигрывать каждый день и каждую ночь, в каждом нашем регионе, в небе каждого украинского города и села. Когда любое нападение российских террористов будет завершаться провалом для террористов, их поражения станут источником нашей безопасности – долгосрочной", – сказал президент Украины.

Напомним, российские террористы в ночь на 30 мая запустили по Украине иранские дроны. 29 из 31 "шахеда" удалось сбить.

Однако один "шахед" попал по многоэтажке в Голосеевском районе Киева. На месте трагедии погибла 33-летняя женщина, которая, по словам мэра Киева Кличко, она хотела посмотреть, как ПВО сбивает дроны.

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