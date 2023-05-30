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Может ли РФ действительно захватить Харьков и область: эксперт оценил угрозы губернатора "БНР"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Может ли РФ действительно захватить Харьков и область: эксперт оценил угрозы губернатора "БНР"

В РФ снова заговорили о "присоединении" Харьковщины

По словам эксперта, у России не хватит сил захватить Харьковщину, но "нельзя недооценивать сумасшедших".

Российский губернатор Вячеслав Гладков отличился абсурдным заявлением, призвав "присоединить Харьковщину к Белгородской области РФ".

Зачем российские политики и пропагандисты "кормят" свой народ такими заявлениями, объяснил военный аналитик, полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Пропаганда должна работать. Любая титаническая власть держится только тогда, когда ее поддерживает собственное население. Не иначе. Они и дальше генерируют собственно "победобесие", – говорит эксперт.

Имеет ли РФ силы, чтобы захватить Харьков и область

"Есть ли у них силы и средства для того, чтобы полноценно сместить удар по Харьковской области, на мой взгляд, нет. Но вместе с тем нельзя недооценивать сумасшедших, человеческий потенциал у них еще достаточно велик, стрелкового оружия от автоматов Калашникова до ППП и ППС у них также много на складах. Еще какой-то отчаянный акт суицида они могут совершить. Как говорил Марк Тулий Цицерон: "Чем больше крах империи, тем безумнее их действия". Поэтому от них можно ожидать что угодно", — отметил Черник.

Напомним, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что постоянную "бавовну" в его регионе решит "присоединение к нему Харькова и Харьковской области".

В ответ мэр Харькова Игорь Терехов, что харьковчане воспринимают Белгородскую область исключительно как "БНР". Также он напомнил, что когда-то Белгород входил в Харьковскую область.

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Дата публикации
Просмотры
1279
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