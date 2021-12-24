Дмитрий Дикусар впервые признался, что больше не одинок: "Я счастлив"

Дмитрий Дикусар впервые признался, что больше не одинок: "Я счастлив"

Танцовщик рассказал, что у него есть любимая женщина.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар после развода с Еленой Шоптенко пытается держать в секрете свою личную жизнь.

Впрочем, поклонники танцовщика приписывали ему немало романов, особенно с участницами шоу "Танцы со звездами". Однако Дмитрий не подтверждал эти слухи и держал в тайне свою личную жизнь.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Впрочем, звезда не смог долго молчать и признался "Зірковому шляху", что он влюблен.

"Сейчас я в отношениях. У меня есть любимая женщина. Я счастлив. Надеюсь, так все будет оставаться и дальше, а, может, и всю жизнь", — поделился танцовщик.

Кто именно стал его избранницей, Дмитрий держит в секрете. Он ведь убежден, что именно так сможет сохранить эти отношения.

"Для этого я стараюсь об этих отношениях не говорить, чтобы просто не дать никому возможности для манипулирования. Я хочу оставить это личным", — отметил танцовщик.

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