Дмитро Дікусар вперше зізнався, що більше не самотній: "Я щасливий"

Дмитро Дікусар вперше зізнався, що більше не самотній: "Я щасливий"

Танцівник розповів, що має кохану жінку.

Український хореограф Дмитро Дікусар після розлучення з Оленою Шоптенко намагається тримати в секреті своє особисте життя.

Втім, прихильники танцівника приписували йому чимало романів, особливо з учасницями шоу "Танці з зірками". Однак Дмитро не підтверджував ці чутки та тримав в таємниці своє особисте життя.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Втім, зірка таки не зміг довго мовчати та зізнався "Зірковому шляху", що наразі він закоханий.

"Наразі я у стосунках. У мене є кохана жінка. Я щасливий. Сподіваюся, так все залишатиметься й надалі, а, може, і на все життя", - поділився танцівник.

Хто саме стала його обраницею, Дмитро тримає в секреті. Адже він переконаний, що саме так зможе зберегти ці стосунки.

"Для цього я намагаюся про ці стосунки не говорити, щоб просто не дати нікому можливості для маніпулювання. Я хочу залишити це особистим", - зазначив танцівник.

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