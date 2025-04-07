Дмитрий Коляденко признался, каков его сын на самом деле, и рассекретил их смешную традицию

Дмитрий Коляденко с сыном

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Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал о родственных отношениях с 32-летним сыном Филиппом.

По словам звезды, с сыном он достаточно душевно проводит время. Дмитрий говорит, что наедине они избавляются от любых образов и полностью расслабляются. В частности, сдержанный на публике Филипп рядом с отцом превращается в шутливого и энергичного. Поэтому Коляденко невероятно радуется общему досугу.

"Мы классно общаемся, много смеемся. Мне очень весело с Филиппом. Иногда даже слезы текут от смеха. Вообще он мальчик спокоен, а когда мы с ним, то очень много шутим. Мне нравится, что его таким не знают. Думаю, даже мама его таким не видела. Только со мной он может расслабиться. И мне это очень нравится!" — делится Дмитрий в интервью Viva.

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Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

К тому же, родные люди постоянно находятся на связи. По словам Коляденко, их разговоры довольно оригинальны. В частности, звездный отец и сын каждый раз придумывают себе забавные роли и общаются в соответствующем жанре.

"Мне нравится, что каждое воскресенье или раз в четыре дня он мне звонит. Иногда я ему звоню. Еще у нас есть фишка вроде ролевых игр. Или в переписке, или в разговоре. Мы созваниваемся и меняем голоса. Бывает, я делаю голос, словно такой колоритный мужчина из села: "Ало, привет! Как дела?" Он: "Все хорошо, а кто это?" Я говорю: "Да это же я — Колян". Он: "О, и что ты?" А я шучу: "Да вот еду на тракторе". На другой день мы играем другие роли", — смеясь, признался шоумен.

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