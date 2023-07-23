Дмитрий Ступка восхитил кадрами с 6-летней дочерью после длительной разлуки

Украинский актер Дмитрий Ступка порадовал поклонников кадрами со своей шестилетней дочерью Богданой от эксдружины Полины Логуновой.

В выходные девочка приехала в гости к своему звездному папе. Милыми кадрами встречи с дочерью Ступка поделился в своих Instagram-stories.

"Кто здесь приехал?", — подписал улыбающееся фото с дочерью актер.

Дмитрий Ступка с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Время вместе с дочерью Ступка решило провести максимально весело и пригласило друзей. Да, сначала Богдана с подружкой играла в приставку, а потом вместе с папой отправилась по магазинам. Актер показал, как гуляет с дочерью на шее по супермаркету и по улицам Лос-Анджелеса.

Дмитрий Ступка с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, что сейчас Дмитрий Ступка живет в Соединенных Штатах, куда в начале войны также переехала Полина Логунова с дочерью. Актер, как и бывшая жена, поселился в штате Калифорния, поэтому часто может видеться с Богданой.

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