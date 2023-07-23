Мужчину выгнали из бара: он отомстил – сжег его вместе с посетителями

Одиннадцать человек погибли после поджога заведения, расположенного у границы с США.

В баре в городе Сан-Луис-Рио-Колорадо, расположенном на северной границе Мексики, погибли 11 человек после того, как пьяный клиент, выгнанный за приставания к женщинам, бросил в помещение коктейль Молотова.

Об этом сообщает Reuters.

В местной прокуратуре сообщили, что подозреваемый был молодым человеком, который во время инцидента был очень пьян. Его выгнали из бара за грубое поведение и приставание к женщинам. Через некоторое время он вернулся и бросил во вход в бар коктейль Молотова.

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Четверо из 11 погибших — женщины, еще четыре человека находятся в больнице с ожогами и травмами. Одна из женщин была американской гражданкой, бар расположен в пограничном городе – всего через одну улицу от границы с США. Несколько раненых срочно доставлены через границу в больницы в Соединенных Штатах.

Подозреваемый в нападении и поджоге бара уже задержан.

Напомним, ранее на юго-востоке Польши полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге транспортных средств, предназначенных для помощи пострадавшей войной Украине.

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