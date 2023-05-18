Девушка задушила своего насильника футболкой: ее отправили за решетку

Суд решил, что молодая женщина "применила чрезмерную силу", когда защищалась от изнасилования.
В Мексике к шести годам и двум месяцам тюрьмы приговорили девушку за убийство мужчины, который ее изнасиловал. Судьи говорят, что молодая женщина "применила чрезмерную силу", когда защищалась.
Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел в мае 2021 года. Тогда 21-летняя Роксана Руис, работавшая продавщицей, познакомилась с мужчиной, который вечером провел ее домой и напросился переночевать. Руиз разрешила ему спать на матрасе на полу, но когда она заснула, мужчина залез в постель, ударил ее, порвал одежду и изнасиловал.
Она отбивалась, ударив его в лицо. Чтобы освободиться от насильника, который угрожал ее убить, девушка начала душить его футболкой, пока тот не умер.
Молодую женщину задержала полиция на улице, когда она пыталась избавиться от тела.
В суде было признано, что Руис стала жертвой изнасилования, однако судья заявил, что женщина виновна в убийстве с "чрезмерным использованием законной обороны", добавив, что удара мужчины по голове было бы достаточно, чтобы защититься.
Кроме 6 лет заключения, которые должна отбыть женщина, Руис также обязали выплатить более 16 000 долларов компенсации семье изнасиловавшего ее мужчины.
"Я сожалею о том, что сделала, но если бы я этого не сделала, я бы сейчас была мертвой", — прокомментировала она оглашенный приговор.
Адвокаты осужденной будут оспаривать такое решение суда.
Напомним, в американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) была арестована бывшая учительница, которую обвиняют в неоднократных изнасилованиях ученика.
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