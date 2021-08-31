Дзидзьо представил первый тизер своей комедии-квеста "Де гроші"

Михаил Хома выступил режиссером-постановщиком ленты.

В Сети появился тизер к фильму "Де гроші", режиссером-постановщиком которого является Михаил Хома.

По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Де гроші?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

Главные роли комедии-квеста исполняют Ада Роговцева, Михаил Хома (DZIDZIO), который ради роли даже превратился в мужчину пожилого возраста, Сергей Либа и Анна Буткевич.

Историю отсняли за 23 дня в Киеве и во Львове. Экстерьером выбрали один из самых красивых имений в Лесниках, оригинальный бутик украинского дизайнера Юлии Магдич, загородный ресторан "Equides club", а также одна из сцен снималась на легендарном Лычаковском кладбище во Львове.

Кроме того, специально для фильма в одном из павильонов площадью 1650 кв. м на киностудии имени Довженко построили интерьерные декорации импровизированного дома на несколько комнат, в том числе здесь и были знаменитые комнаты-квест, где главные герои ищут деньги. Среди декораций дома есть как и коллекционная антикварная мебель, так и современный реквизит, и зефирки — странная "фишка" команды художников-постановщиков.

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Продюсеры DZIDZIOFILM и дистрибьюторы B&H Film Distribution Company выбрали традиционный для DZIDZIO и команды осенний кинопрокатный сезон и определили дату премьеры в кино — 21 октября 2021.

Напомним, что фильм "Де гроші" является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектов и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.

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