Экс-жена Остапчука рассказала о страшном диагнозе и плановой операции на почке

Кристина Горняк до сих пор сомневается, нужно ли ей хирургическое вмешательство.

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк откровенно рассказала, что ей будут делать операцию по удалению больной почки.

В своем фотоблоге Горняк сообщила, что она уже выбрала дату операции. Ее проведут в Австрии. К тому же нотариус поделилась своими переживаниями. Так, она до сих пор сомневается, стоило ли решаться на такой серьезный шаг. Поскольку некоторые медики убеждены, что в ее случае можно полноценно жить и без хирургического вмешательства.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Врач спокойно говорит, что у меня нет показаний делать эту операцию экстренно, и завтра, да и вообще, я могу так жить. Потому что давно живу на одной (почке – прим. ред.), и ничего не беспокоит! Да, я в группе риска, если какое-то воспаление почек, тогда будет не "вау", попаду экстренно в больницу, но никто не знает, будет или нет", - рассказала экс-жена Остапчука.

Впрочем, Кристина очень взволнована другим. Некоторые врачи сообщили ей, что диагноз может помешать будущей беременности. И добавила, что приняла решение удалять почку только по этой уважительной причине.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Мой основной вопрос, что дома мне сказали, прежде чем я планирую беременность, нужно удалить эту почку. И это моя основная мотивация, почему убрать ее", - отметила Горняк.

Однако блогерша успела успокоить фанатов. Она рассказала, что является совершенно здоровым человеком, ни в чем себя не ограничивающим, кроме экстремальных видов спорта и курения, чем и до установления диагноза никогда не увлекалась. Теперь Кристине нужно более тщательно следить за своим здоровьем.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я абсолютно здоровый человек, я могу жить как жила, исключить только экстремальный спорт (я не по экстриму), не курить (я не курю), вино пить, как пила, могу (счастье не имеет границ) и есть могу тоже все!" Раз в полгода проверять кровь и здоровую почку", - добавила блоггерша.

Отметим, что летом 2023 года у Кристины Горняк был обнаружен гидронефроз. Ее левая почка перестала работать. После длительных обследований в Украине и за рубежом врачи посоветовали удалить орган. Впрочем, специалисты заверили, что это никак не повлияет на качество жизни блогерши.

Напомним, страшный диагноз недавно установили и певцу MELOVIN. Артист признался, что на фоне диабета похудел на 15 килограммов и поделился изменениями в жизни после обнаружения болезни.

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