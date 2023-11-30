Назван лучший материал для постельного белья: без колтунов и зацепок

Рассказываем, какой материал для постельного белья лучше и почему важно об этом знать.

Выбор постельного белья – еще та задача. Ведь хочется, чтобы ткань была качественной и приятной на ощупь, без колтунков, зацепок и не линяла. Рассказываем, как правильно выбирать постельное белье высочайшего качества, чтобы оно было приятным на ощупь, не теряло своего цвета и служило очень долго.

Как выбрать постельное белье: варианты материала

Предоставляем список наиболее распространенного материала, из которого изготавливается белье, чтобы вам было легче понять все его преимущества и недостатки.

Хлопок. Это самый популярный материал для постельных комплектов. Хлопок не вылиняет во время стирки, не порвется, он отлично впитывает в себя влагу. Впрочем, нужно быть осторожными, чтобы такая постель не села, поскольку при высоких температурах стирки она может уменьшить размер. Такая постель качественная, поэтому не из дешевых, к тому же она мнется, ее нужно будет гладить.

Это самый популярный материал для постельных комплектов. Хлопок не вылиняет во время стирки, не порвется, он отлично впитывает в себя влагу. Впрочем, нужно быть осторожными, чтобы такая постель не села, поскольку при высоких температурах стирки она может уменьшить размер. Такая постель качественная, поэтому не из дешевых, к тому же она мнется, ее нужно будет гладить. Полиэстер. Плюсы такого белья в том, что оно недорогое, может быть любого цвета, не мнется и не садится. К тому же такая постель долго остается яркой, хорошо впитывает влагу и запахи. Но следует учитывать, что синтетическая ткань не дышит, поэтому на ней плохо будет спать в жару.

Плюсы такого белья в том, что оно недорогое, может быть любого цвета, не мнется и не садится. К тому же такая постель долго остается яркой, хорошо впитывает влагу и запахи. Но следует учитывать, что синтетическая ткань не дышит, поэтому на ней плохо будет спать в жару. Шелк. Это белье класса люкс, поэтому стоит оно дорого, зато выглядит шикарно и богато. Лучше всего шелковая постель подходит для людей, имеющих аллергические реакции, потому что шелк меньше собирает бактерий. Однако на таком постели неудобно спать, поскольку она скользит. А еще шелк нельзя замачивать, отбеливать, отжимать и гладить при высоких температурах.

Это белье класса люкс, поэтому стоит оно дорого, зато выглядит шикарно и богато. Лучше всего шелковая постель подходит для людей, имеющих аллергические реакции, потому что шелк меньше собирает бактерий. Однако на таком постели неудобно спать, поскольку она скользит. А еще шелк нельзя замачивать, отбеливать, отжимать и гладить при высоких температурах. Вискоза. Такая постель изготовлена из целлюлозы, благодаря чему приятна на ощупь. Эта ткань отлично дышит, но не очень хорошо впитывает влагу, потому не подходит для лета. Вискозу нельзя стирать в горячей воде, на высоких оборотах, также не следует ее отбеливать.

Такая постель изготовлена из целлюлозы, благодаря чему приятна на ощупь. Эта ткань отлично дышит, но не очень хорошо впитывает влагу, потому не подходит для лета. Вискозу нельзя стирать в горячей воде, на высоких оборотах, также не следует ее отбеливать. Лен. Это очень приятная для тела ткань, в то же время экологичная и качественная, потому что выдерживает многократную стирку. Такая постель имеет высокую терморегуляцию: в жаркую погоду на ней не жарко, а в холодную – тепло. К тому же на льняном белье не образуются колтунки. Стоить такая постель дороже, чем хлопчатобумажная. К тому же она очень мнется.

Какая постель лучше по качеству: варианты плетения нитей

Зачастую производители постельного белья указывают в составе не материал, из которого изготовлен комплект, а именно плетение нити. Есть несколько вариантов плетения.

Сатин. Этот материал изготавливается из двух видов нитей, где изнанка – шершавая, а лицо – гладкое. Сатин приятнее на ощупь, чем бязь, приятнее телу. Сатиновая постель будет хороша для зимы, но летом на ней будет жарко. Это белье нужно правильно стирать, иначе на нем образуются колтунки и зацепки. Такое плетение встречается в комплектах из хлопка, вискозы и полиэстера.

Этот материал изготавливается из двух видов нитей, где изнанка – шершавая, а лицо – гладкое. Сатин приятнее на ощупь, чем бязь, приятнее телу. Сатиновая постель будет хороша для зимы, но летом на ней будет жарко. Это белье нужно правильно стирать, иначе на нем образуются колтунки и зацепки. Такое плетение встречается в комплектах из хлопка, вискозы и полиэстера. Безь. У этой ткани плетение будет крест-накрест, если ее коснуться, то она будет шершавой. Бязь неприхотлива в уходе, стоит недорого, хорошо сохраняет тепло и пропускает воздух. Чаще такое постельное белье делают из хлопка.

У этой ткани плетение будет крест-накрест, если ее коснуться, то она будет шершавой. Бязь неприхотлива в уходе, стоит недорого, хорошо сохраняет тепло и пропускает воздух. Чаще такое постельное белье делают из хлопка. Поплин. Эта ткань имеет такое же плетение, как и бязь, но у нее нити разной толщины. Поэтому постельное белье более тонкое, блестящее и приятное к телу. Поплин значительно толще, чем сатин, но дешевле, поэтому это самый лучший вариант в таком ценовом сегменте.

Эта ткань имеет такое же плетение, как и бязь, но у нее нити разной толщины. Поэтому постельное белье более тонкое, блестящее и приятное к телу. Поплин значительно толще, чем сатин, но дешевле, поэтому это самый лучший вариант в таком ценовом сегменте. Трикотаж. Из такого материала изготавливают простыни на резинке, но есть также комплекты. Этот материал очень качественный, гипоаллергенный, хорошо тянется. Если хлопковый трикотаж дороже, значит он более качественный. Чем дешевле такое белье, тем быстрее оно покроется затяжками и колтунами.

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