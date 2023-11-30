Ексдружина Остапчука розповіла про страшний діагноз і планову операцію на нирці

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк відверто розповіла, що їй робитимуть операцію з видалення хворої нирки.

У своєму фотоблогу Горняк повідомила, що вона вже обрала дату операції. Її проведуть в Австрії. До того ж нотаріусиня поділилася своїми переживаннями. Так, вона досі сумнівається, чи варто було зважуватися на такий серйозний крок. Оскільки, деякі медики переконані, що в її випадку можна повноцінно жити і без хірургічного втручання.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Лікар спокійно каже, що я не маю показань робити цю операцію екстрено, і завтра, та і взагалі, я можу так жити. Бо давно живу на одній (нирці – прим. ред.), і нічого не турбує! Так, я в групі ризику, якщо якесь запалення нирок, тоді буде не "вау", потраплю екстрено до лікарні, але ніхто ж не знає, буде чи ні", - розповіла ексдружина Остапчука.

Втім, Христина дуже стурбована іншим. Деякі лікарі повідомили їй, що діагноз може стати на заваді майбутньої вагітності. І додала, що прийняла рішення видаляти нирку тільки з цієї вагомої причини.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Моє основне запитання, що вдома мені сказали, перш ніж я планую вагітність, потрібно видалити цю нирку. І це є моєю основною мотивацією, чому прибрати її", - зазначила Горняк.

Однак, блогерка встигла заспокоїти фанів. Вона розповіла, що є цілком здоровою людиною, яка ні в чому себе не обмежує, окрім екстремальних видів спорту й куріння, чим і до встановлення діагнозу ніколи не захоплювалася. Тепер Христині потрібно ретельніше стежити за своїм здоров'ям.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я абсолютно здорова людина, я можу жити як жила, виключити тільки екстремальний спорт (я не по екстриму), не курити (я не курю), вино пити, як пила, можу (щастя не має меж) і їсти можу теж все! Раз на пів року перевіряти кров і здорову нирку", - додала блогерка.

Зазначимо, що влітку 2023 року у Христини Горняк виявили гідронефроз. Її ліва нирка припинила функціонувати. Після тривалих обстежень в Україні та за кордоном лікарі порадили видалити орган. Втім, спеціалісти запевнили, що це аж ніяк не повпливає на якість життя блогерки.

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