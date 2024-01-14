Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Эктору Хименесу-Браво – 52: повар показал, как изменился с годами и станцевал в нижнем белье

Эктору Хименесу-Браво – 52: повар показал, как изменился с годами и станцевал в нижнем белье

Эктору Хименесу-Браво – 52: повар показал, как изменился с годами и станцевал в нижнем белье

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитость ошеломил своим внешним видом.

Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво сегодня, 14 января, отмечает день рождения.

Знаменитости исполняется 52 года. По этому случаю известный повар на странице в Instagram поделился атмосферным видео, на котором показал, как изменился с годами.

В ролике Эктор сидит за столом, перед ним стоит праздничный торт. В течение видео Хименес-Браво показал, каким был в 18, 25, 35, 45 и 50 лет и как изменился за это время.

Сегодня повар символически задувал праздничные свечи на банане, а за столом Эктор сидел в нижнем белье. Таким образом, повар показал, что сейчас особое внимание уделяет своему здоровью и в 52 года может дать фору молодому спортивному парню.

Эктор Хименес-Браво показал, как 52-летие празднует

Эктор Хименес-Браво показал, как 52-летие празднует

В конце ролика Хименес-Браво, чтобы продемонстрировать результаты упорного труда над собой, станцевал в нижнем белье и продемонстрировал накаченные рельефы тела.

В свою очередь поклонники повара забросали его комплиментами:

  • Ты всегда молод и энергичен. С днем рождения тебя
  • C Днем рождения. Я в шоке, что 52. Вы выглядите моложе. Так держать
  • С днем рождения, прекрасный мужчина!

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво показал, как на Крещение нырял в ледяную прорубь. Повар насмешил забавным видео, как это делал.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация